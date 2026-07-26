Чипсы на сковороде — это не шутка: хруст получается громче, чем из пачки. И всего за 30 минут

Чипсы на сковороде — это не шутка: хруст получается громче, чем из пачки. И всего за 30 минут

Беру картофель, растительное масло и смесь сушеных трав — и за 30 минут жарю на сковороде золотистые тонкие чипсы. Текстура — чистый хруст, вкус — насыщенный картофельный с оттенками пряностей.

Ингредиенты

Картофель — 600 г, масло растительное рафинированное — 150 мл, смесь перцев — по вкусу, смесь сушеных трав — по вкусу, соль — по вкусу.

Как готовлю

Сначала тщательно мою и чищу картофель, нарезаю его максимально тонкими, почти прозрачными кружочками — это самое важное для хруста. Затем промываю ломтики в холодной воде, чтобы убрать лишний крахмал, и тщательно обсушиваю их полотенцем. Посыпаю солью, перцем и сушеными травами, аккуратно перемешиваю, стараясь не поломать. Тем временем разогреваю на среднесильном огне сковороду с высокими стенками и вливаю масло. Жарю картофель небольшими порциями с обеих сторон до золотистой хрустящей корочки, а готовые чипсы выкладываю на бумажные полотенца, чтобы убрать лишний жир.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо. Чипсы получились тонкими, почти прозрачными, с золотистой корочкой. Главное открытие — их реально жарить на обычной сковороде, и они не горят, если следить за маслом. Рекомендую подавать с любимым соусом, пока горячие: остывшие, увы, теряют магию хруста.