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31 июля 2026 в 08:19

Тонкие как бумага, а хрустят как снег — эти чипсы готовлю дома прямо на сковороде и без литров масла

Фото: D-NEWS.ru
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Когда хочется похрустеть чем-то вкусным под фильм, а магазинные пачки не радуют ни ценой, ни составом, этот рецепт просто спасает. Тонкие ломтики картофеля, обжаренные в масле до золотистой корочки, с ароматом трав и перца — настоящая домашняя вкуснятина, которая улетает моментально.

Ингредиенты

Картофель — 600 г, масло растительное рафинированное — 150 мл, смесь сушеных трав — по вкусу, смесь перцев — по вкусу, соль — по вкусу.

Как готовлю

Сначала тщательно мою и чищу картофель, нарезаю его тончайшими, почти прозрачными ломтиками — тут нужен хорошо заточенный нож или специальная терка. Перекладываю нарезку в миску с холодной водой, промываю, чтобы убрать лишний крахмал, а потом выкладываю на полотенце и хорошенько просушиваю каждый ломтик — это ключ к хрусту. Равномерно посыпаю картофель солью, травами и перцем, аккуратно перемешиваю, стараясь не порвать тонкие кружочки. Разогреваю в сковороде с высокими стенками масло и порциями обжариваю ломтики с двух сторон до аппетитной золотистой корочки. Готовые чипсы выкладываю на бумажные полотенца, чтобы убрать лишнее масло — и сразу подаю, пока они безумно хрустящие и ароматные.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо. Первая же партия улетела за пять минут — даже не заметил, как рука потянулась за добавкой. Удивило то, что чипсы получились реально хрустящими, как из пачки, только вкус картошки чувствуется по-настоящему, а не приправы-усилители. Советую не жалеть бумажных полотенец — выкладывайте ломтики сразу после сковороды, иначе лишнее масло испортит всю хрусткость.

Проверено редакцией
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