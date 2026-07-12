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12 июля 2026 в 16:09

Перестала жарить кабачки в масле — обваливаю в чипсах и сыре: через 30 минут хрустят не хуже картошки фри

Фото: D-NEWS.ru
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Кабачки обычно либо жарят, либо делают из них оладьи. Но однажды я решила заменить привычную панировку на смесь из чипсов и сыра — и результат оказался настолько удачным, что теперь этот рецепт готовлю чаще остальных.

Во время запекания чипсы превращаются в аппетитную хрустящую корочку, сыр красиво подрумянивается, а сами кабачки остаются сочными и нежными внутри. Получается закуска, которая исчезает со стола быстрее картошки фри.

Для приготовления вам понадобится: кабачок — 1 средний (или 2 небольших), яйца — 2 шт., мука — 2 ст. л., твердый сыр — 60 г, чипсы — около 1/2 пачки, укроп — 3 веточки, соль — щепотка.

Кабачок хорошо вымойте, при желании слегка пройдитесь по кожице вилкой и нарежьте длинными брусочками. Если семена уже крупные и жесткие, сердцевину лучше удалить. В одной миске взбейте яйца с щепоткой соли.

В другой смешайте измельченные в мелкую крошку чипсы, натертый на мелкой терке сыр и мелко нарезанный укроп. В третью насыпьте муку. Каждый кусочек сначала обваляйте в муке, затем окуните в яйцо и тщательно покройте сырно-чипсовой панировкой. Выложите кабачки на противень, застеленный пергаментом, оставляя небольшие промежутки между брусочками.

Запекайте в разогретой до 190 градусов духовке около 30 минут, пока корочка не станет румяной и хрустящей. Подавайте сразу после приготовления с чесночным соусом, сметаной или любимым дипом.

Личный опыт: больше всего автору NEWS.ru Ольге Шмыревой нравится использовать чипсы со вкусом сыра или сметаны с зеленью — панировка получается особенно ароматной. Главное — подавать кабачки горячими: именно тогда корочка остается максимально хрустящей, а середина — сочной.

Проверено редакцией
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Ольга Шмырева
О. Шмырева
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