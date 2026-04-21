Инспектора-коррупционера московского СИЗО разоблачили из-за заказа фастфуда

Сотрудник следственного изолятора № 5 в Москве попался на превышении должностных полномочий из-за большого заказа из ресторана быстрого питания, пишет MK.RU. Речь идет о старшем инспекторе столичного СИЗО «Водник», который помогал арестантам доставать со склада лампы, плееры, флешки и электронные сигареты, оставляя часть «товара» себе.

Ту же схему сотрудник проворачивал с фастфудом, забирая часть заказа заключенных. К нему появились вопросы, когда на адрес СИЗО доставили четыре бургера, четыре больших картофеля фри, четыре молочных коктейля, четыре упаковки наггетсов по шесть штук, шесть сырных соусов и четыре вишневых пирожка.

Инспектора задержали и допросили, он во всем сознался. Суд приговорил его к 3,5 года лишения свободы условно.

Ранее генеральный прокурор России Александр Гуцан предложил законодательно запретить прием на госслужбу лиц, уволенных за коррупцию в связи с утратой доверия. В 2025 году по искам прокуроров суд изменил формулировку увольнения на утрату доверия для 300 чиновников, а общее число освобожденных от должности по данному основанию достигло почти тысячи человек.