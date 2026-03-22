22 марта 2026 в 16:04

Украина внезапно отказалась обучать военных за рубежом

Генштаб ВСУ отказался от обучения военнослужащих за границей

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины больше не будет обучать военнослужащих за рубежом, заявил замначальника Главного управления доктрин и подготовки Генштаба Евгений Межевикин. По его словам, которые приводит издание «Страна.ua», это обусловлено в том числе нехваткой необходимого опыта у западных инструкторов.

Как отметил Межевикин, в Киеве приняли решение отказаться от некоторых зарубежных программ. По его словам, дело в том, что партнеры «не понимают процессов». Замначальника также отметил, что обучение солдат в украинской столице упрощает логистику и сокращает время подготовки военнослужащих.

Ранее военнослужащий Росгвардии Герой России Никита Палазник обратил внимание, что качество украинской пехоты значительно ухудшилось. Это обусловлено тем, что она в основном состоит из принудительно мобилизованных граждан. Как считает Палазник, Киев намеренно занижает реальные потери своей армии.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев также отметил, что иностранные наемники не будут жалеть украинцев в ходе мобилизационных мероприятий. Он выразил сожаление, что граждане Украины не сопротивляются такому отношению властей.

Украина
ВСУ
военные
солдаты
