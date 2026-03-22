22 марта 2026 в 15:44

В Ленинградском зоопарке макака бросила своего детеныша

Фото: Str/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
В Ленинградском зоопарке детеныш макак вандеру остался без внимания родителей. Как сообщили в пресс-службе учреждения, сейчас животное выкармливают сотрудники. История напоминает ситуацию с макакой Панчем из Японии, который из-за игнорирования со стороны сородичей везде ходил с плюшевой обезьянкой.

Макака появилась на свет в зоопарке Петербурга три месяца назад. Она осталась без родительского внимания из-за особенностей поведения сородичей — те не давали матери общаться с детенышем, так как она занимала низшее положение в иерархии группы.

Киперы прождали несколько дней, надеялась, что самка начнет кормит детеныша, но этого не произошло. Сейчас малышка находится в руках сотрудников зоопарка, которые пообещали заботиться о ней.

Зоопсихолог Стелла Малетина ранее выразила мнение, что малыш японской макаки Панч никогда не станет своим в новой стае, потому что не сможет усвоить ее язык. Она указала на то, что его воспитывали люди. Эксперт подчеркнула, что ученые и сотрудники зоопарка хорошо справились с адаптацией макаки.

обезьяны
зоопарки
животные
Санкт-Петербург
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Telegram перестал работать в ряде российских регионов

Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать

