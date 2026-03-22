Названо количество жертв крушения военного вертолета в Катаре Семь человек погибли в результате крушения военного вертолета в Катаре

Вертолет, принадлежавший Вооруженным силам Катара, разбился в территориальных водах страны, сообщило Министерство обороны Турции на своем сайте. По данным ведомства, в результате падения воздушного судна погибли четверо катарских военных, один турецкий военнослужащий и два сотрудника турецкой компании Aselsan.

Вечером 21 марта вертолет, принадлежащий ВС Катара и выполнявший учебные задачи в рамках деятельности объединенного командования вооруженных сил Катара и Турции, упал в море из-за технической неисправности. В результате аварии погибли четверо военнослужащих ВС Катара, один военнослужащий ВС Турции и два техника компании Aselsan, находившиеся на борту вертолета, — говорится в сообщении.

Ранее в подмосковной Коломне в районе улицы Кирова потерпел крушение легкомоторный самолет. Как сообщили в региональном МЧС, жертвами происшествия стали два человека. Информация о пострадавших и обстоятельствах трагедии не уточняется.

Кроме того, в правоохранительных органах сообщили, что с места крушения легкомоторного самолета Alto NG в подмосковной Коломне изъят бортовой самописец, который передан в лабораторию для расшифровки. По словам источника, из него можно извлечь необходимую информацию.