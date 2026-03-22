Запуск ракеты «Союз-2.1а» с Байконура попал на видео

Роскосмос опубликовал в Telegram-канале видео с запуском ракеты «Союз-2.1а» с кораблем «Прогресс МС-33» с космодрома Байконур в Казахстане. Ее отправили на орбиту по плану — в 15:00 по московскому времени.

На кадрах показана ракета на стартовой площадке в момент подготовки к запуску и непосредственно старта. После включения двигателей происходит отрыв от платформы, видны мощные выбросы огня и дыма. Далее ракета набирает высоту и уходит вверх над степной местностью.

В госкорпорации уточнили, что стыковка с модулем «Поиск» российского сегмента Международной космической станцией произойдет 24 марта в 16:35 по московскому времени. Полет пройдет по двухсуточной схеме, то есть не по ускоренному маршруту. За это время он сделает несколько витков вокруг Земли и постепенно сблизится с МКС.

Ранее Роскосмос сообщил, что на Международную космическую станцию в составе груза отправят сублимированный фильтр-кофе российского производства. Одна из компаний разработала для космонавтов специальный вкус.