Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
22 марта 2026 в 15:18

Запуск ракеты «Союз-2.1а» с Байконура попал на видео

Ракета «Союз-2.1а» Ракета «Союз-2.1а» Фото: Артем Пылаев/Роскосмос/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Роскосмос опубликовал в Telegram-канале видео с запуском ракеты «Союз-2.1а» с кораблем «Прогресс МС-33» с космодрома Байконур в Казахстане. Ее отправили на орбиту по плану — в 15:00 по московскому времени.

На кадрах показана ракета на стартовой площадке в момент подготовки к запуску и непосредственно старта. После включения двигателей происходит отрыв от платформы, видны мощные выбросы огня и дыма. Далее ракета набирает высоту и уходит вверх над степной местностью.

В госкорпорации уточнили, что стыковка с модулем «Поиск» российского сегмента Международной космической станцией произойдет 24 марта в 16:35 по московскому времени. Полет пройдет по двухсуточной схеме, то есть не по ускоренному маршруту. За это время он сделает несколько витков вокруг Земли и постепенно сблизится с МКС.

Ранее Роскосмос сообщил, что на Международную космическую станцию в составе груза отправят сублимированный фильтр-кофе российского производства. Одна из компаний разработала для космонавтов специальный вкус.

космос
ракеты
Союз-2.1а
корабли
запуски
Байконур
Самое популярное
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Telegram перестал работать в ряде российских регионов
Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.