Психолог перечислил признаки некомпетентного специалиста

Психологи не должны использовать оккультные практики, рассказал LIFE.ru глава психологического хаба Евгений Глаголев. Он отметил, что специалист должен оперировать научными терминами, а не такими понятиями, как «чистка рода», «кармические узлы» или «регрессии в прошлые жизни».

Профессионал прозрачно отвечает на вопросы о методах работы, формате сессий, конфиденциальности и способах оплаты. Не стоит автоматически выбирать самого дорогого специалиста, — рассказал Глаголев.

Психолог подчеркнул, что перед началом работы необходимо проверить, состоит ли специалист в профессиональных сообществах. По его словам, узнать эту информацию можно в специализированных реестрах.

