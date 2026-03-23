23 марта 2026 в 10:21

Что известно о ситуации в аэропортах Северо-Запада

Росавиация продолжает мониторинг за обстановкой в аэропортах Северо-Запада

Минтранс, Росавиация и Ространснадзор продолжают мониторинг обстановки в аэропортах Северо-Запада, передает пресс-служба Федерального агентства воздушного транспорта. По данным ведомства, в ряде районов региона в целях безопасности введены временные ограничения полетов.

По состоянию на 09:00 Пулково начал обслуживать воздушные суда. В аэропорту Пскова временные ограничения на полеты сохраняются, закрыт маршрут в калининградский аэропорт Храброво, — сказано в сообщении.

В Пулково на вылет отменили 62 рейса, еще более 80 рейсов задержали на два часа или более. При этом, по данным ведомства, 45 самолетов выполнили посадку на запасных аэродромах.

До этого сообщалось, что в Пулково отменили 48 рейсов и задержали еще 50. Аэропорт работал в режиме ограничений воздушного пространства уже более 15 часов. Уточнялось, что в небе над регионом сбили 50 дронов.

Также в Росавиации сообщили, что в связи с ограничениями на использование воздушного пространства в ряде районов Ленобласти возникли сложности с выполнением рейсов из Калининграда и обратно. В аэропорту Храброво возможны корректировки в расписании полетов.

