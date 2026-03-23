Американист ответил, когда Трампа ждет импичмент

Президенту США Дональду Трампу может грозить импичмент уже в 2027 году, заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. Он отметил, что инициация такой процедуры возможна как из-за внешнеполитических шагов главы Белого дома, так и в связи с его миграционной политикой.

В 2027 году, я думаю, в США будет попытка устроить процедуру импичмента Трампа. Эти действия могут касаться как внешней политики и его авантюр с Ираном, так и внутренних вопросов, связанных, например, с миграционными рейдами, обвинениями в коррупции, непотизме, инсайдерской торговле и всем остальным. Поэтому это долгосрочные проблемы, которые будут проявляться для Трампа уже в следующем году. Многие представители его команды не хотят попасть под жернова демократической протестной машины. Я думаю, что мы увидим все больше и больше отставок в администрации главы Белого дома уже в ближайшие месяцы, — пояснил Дудаков.

Ранее стало известно, что приостановка деятельности Министерства внутренней безопасности США уже нанесла стране ущерб в размере $2,5 млрд (210 трлн рублей). От последствий происходящего страдают американские граждане, а причиной сложившегося положения стали политические игры демократов.