Шатдаун обошелся США в несколько миллиардов долларов Белый дом: шатдаун работы МВБ США обошелся стране в $2,5 млрд

Приостановка деятельности Министерства внутренней безопасности США уже нанесла стране ущерб в размере $2,5 млрд, сообщила пресс-служба Белого дома в соцсети X. Там также отметили, что от последствий происходящего страдают американские граждане, а причиной сложившегося положения стали политические игры демократов.

В Белом доме призвали политических оппонентов из Демократической партии в Конгрессе незамедлительно поддержать выделение финансирования для Министерства внутренней безопасности. В администрации подчеркнули, что восстановление нормальной работы ведомства и аэропортов требует скорейшего решения.

Ранее сообщалось, что аэропорты США оказались в эпицентре хаоса из-за частичного шатдауна, сообщило Министерство внутренней безопасности страны. В ведомстве отметили многочасовые очереди на досмотр и серьезные задержки рейсов в авиагаванях.

