Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
23 марта 2026 в 06:09

Шатдаун обошелся США в несколько миллиардов долларов

Белый дом: шатдаун работы МВБ США обошелся стране в $2,5 млрд

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Приостановка деятельности Министерства внутренней безопасности США уже нанесла стране ущерб в размере $2,5 млрд, сообщила пресс-служба Белого дома в соцсети X. Там также отметили, что от последствий происходящего страдают американские граждане, а причиной сложившегося положения стали политические игры демократов.

В Белом доме призвали политических оппонентов из Демократической партии в Конгрессе незамедлительно поддержать выделение финансирования для Министерства внутренней безопасности. В администрации подчеркнули, что восстановление нормальной работы ведомства и аэропортов требует скорейшего решения.

Ранее сообщалось, что аэропорты США оказались в эпицентре хаоса из-за частичного шатдауна, сообщило Министерство внутренней безопасности страны. В ведомстве отметили многочасовые очереди на досмотр и серьезные задержки рейсов в авиагаванях.

До этого сообщалось, что расходы США на войну с Ираном, которые могут достичь триллионов долларов, обернутся политическим ущербом для главы Белого дома Дональда Трампа и республиканцев. По словам политолога-американиста Константина Блохина, Вашингтон тратит на оборону столько средств, сколько все остальные страны мира вместе взятые.

шатдаун
США
Белый дом
демократы
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.