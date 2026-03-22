Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
22 марта 2026 в 21:18

Что известно о хаосе в аэропортах США

Белый дом заявил о хаосе в аэропортах США

Фото: Paul Hennessy/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Аэропорты США оказались в эпицентре хаоса из-за частичного шатдауна, сообщило Министерство внутренней безопасности страны в соцсети X. В ведомстве отметили многочасовые очереди на досмотр и серьезные задержки рейсов в авиагаванях.

Подчеркивается, что проблемы с работой аэропортов затронули всю страну, создав серьезные неудобства для пассажиров. В ведомстве указали, что этот коллапс напрямую ложится на плечи демократов.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил: в американских аэропортах начался хаос из-за отсутствия согласованного бюджета правоохранительных структур. По его мнению, причиной стала намеренная приостановка работы Министерства внутренней безопасности, устроенная демократами.

До этого сообщалось, что расходы США на войну с Ираном, которые могут достичь триллионов долларов, обернутся политическим ущербом для главы Белого дома Дональда Трампа и республиканцев. По словам политолога-американиста Константина Блохина, Вашингтон тратит на оборону столько средств, сколько все остальные страны мира вместе взятые.

США
аэропорты
хаос
шатдаун
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Росгвардия уничтожила БПЛА, пытавшийся атаковать Гладкова
Жилой дом поврежден в результате атаки ВСУ на Ленобласть
На Украине каждый день проходят «майданы вдов»
ТЦК объявил в розыск шесть женщин
Иранская ракета разрушила несколько домов в жилом квартале Тель-Авива
В Роскосмосе нашли способ состыковать «Прогресс МС-33» с МКС после сбоя
Очередной рекорд Великой Восьмерки: Овечкин забросил 1000 шайб в НХЛ
Овечкин забросил 1000-ю шайбу в НХЛ
Подростка зажало в дверях электрички на станции Минская
Накал страстей: самые яркие кадры с матча РПЛ между «Зенитом» и «Динамо»
Цены на гречку в Киеве аномально возросли
Пассажирский поезд протаранил бетонные плиты на путях в европейской стране
Дмитриев раскрыл сценарий топливного кризиса в ЕС и Британии
Аракчи обратился с требованием к США и Израилю
Что известно о хаосе в аэропортах США
Пользователи Telegram пожаловались на массовый сбой в работе мессенджера
Рютте обратился к Трампу из-за позиции НАТО по Ормузскому проливу
Ближневосточный конфликт подпортил планы ЕЦБ на рост
Тела двух рыбаков достали из водоемов в Ленобласти
Россияне стали практиковать поддельные видеозвонки от знакомых
Дальше
Самое популярное
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Telegram перестал работать в ряде российских регионов
Россия

Telegram перестал работать в ряде российских регионов

Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать
Общество

Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.