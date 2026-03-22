Что известно о хаосе в аэропортах США Белый дом заявил о хаосе в аэропортах США из-за шатдауна

Аэропорты США оказались в эпицентре хаоса из-за частичного шатдауна, сообщило Министерство внутренней безопасности страны в соцсети X. В ведомстве отметили многочасовые очереди на досмотр и серьезные задержки рейсов в авиагаванях.

Подчеркивается, что проблемы с работой аэропортов затронули всю страну, создав серьезные неудобства для пассажиров. В ведомстве указали, что этот коллапс напрямую ложится на плечи демократов.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил: в американских аэропортах начался хаос из-за отсутствия согласованного бюджета правоохранительных структур. По его мнению, причиной стала намеренная приостановка работы Министерства внутренней безопасности, устроенная демократами.

До этого сообщалось, что расходы США на войну с Ираном, которые могут достичь триллионов долларов, обернутся политическим ущербом для главы Белого дома Дональда Трампа и республиканцев. По словам политолога-американиста Константина Блохина, Вашингтон тратит на оборону столько средств, сколько все остальные страны мира вместе взятые.