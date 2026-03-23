23 марта 2026 в 11:34

Экс-глава МИД Литвы рассказал, как Венгрию отстраняли от переговоров ЕС

Габриелюс Ландсбергис Фото: Joerg Carstensen/dpa/Global Look Press
Представителей Венгрии начали отстранять от важных переговоров в ЕС уже с 2023 года, признался бывший министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис в интервью газете Politico. Причиной, по его словам, стали опасения дипломатов, что Будапешт якобы может передавать информацию Москве.

Ландсбергис рассказал, что еще в преддверии саммита НАТО в Вильнюсе делегацию Венгрии отстраняли от обсуждения ключевых вопросов. Общение с венгерскими коллегами велось только в официальном формате, а все значимые решения принимались без их участия.

По словам экс-главы МИД Литвы, в 2024 году на заседаниях Совета ЕС он и его коллеги также ограничивали объем информации, которой делились в присутствии министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто. Прежде Сийярто обвинил польских коллег в распространении недостоверных сведений о его контактах с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Ранее политолог Анастасия Слепова заявила, что Брюссель может приостановить членство Венгрии в Евросоюзе. По ее словам, в ЕС обсуждают три варианта финансирования Киева в обход вето Будапешта. Она отметила, что наиболее вероятным на данный момент выглядит сценарий организации финансирования в качестве внеблоковой инициативы, не требующей одобрения всех 27 стран-членов.

