Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
23 марта 2026 в 12:34

Песков объяснил, когда война с Ираном должна была перейти к урегулированию

Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Москва считает, что война на Ближнем Востоке должна была «еще вчера» перейти в режим политико-дипломатического урегулирования, заявил на брифинге представитель Кремля Дмитрий Песков.

Мы считаем, что ситуация должна «еще вчера» перейти в режим политико-дипломатического урегулирования, — подчеркнул он.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что несколько стран, в том числе Китай, могли бы стать посредниками в урегулировании конфликта с США. По его словам, у Пекина есть мощные возможности. В частности, Тегеран выслушает любую идею, которая будет отвечать его требованиям и условиям, объяснил министр.

До этого стало известно, что отсутствие понятных и достижимых целей боевых действий против Ирана — одна из ключевых причин недовольства в армии США. Источники, близкие к ситуации, рассказали, что военнослужащие не хотят быть политическими пешками. В связи с этим солдаты начали отказываться от участия в войне «по соображениям совести».

Дмитрий Песков
Иран
Россия
конфликты
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.