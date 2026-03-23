Песков объяснил, когда война с Ираном должна была перейти к урегулированию Песков: конфликт вокруг Ирана уже должен был перейти к урегулированию

Москва считает, что война на Ближнем Востоке должна была «еще вчера» перейти в режим политико-дипломатического урегулирования, заявил на брифинге представитель Кремля Дмитрий Песков.

Мы считаем, что ситуация должна «еще вчера» перейти в режим политико-дипломатического урегулирования, — подчеркнул он.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что несколько стран, в том числе Китай, могли бы стать посредниками в урегулировании конфликта с США. По его словам, у Пекина есть мощные возможности. В частности, Тегеран выслушает любую идею, которая будет отвечать его требованиям и условиям, объяснил министр.

До этого стало известно, что отсутствие понятных и достижимых целей боевых действий против Ирана — одна из ключевых причин недовольства в армии США. Источники, близкие к ситуации, рассказали, что военнослужащие не хотят быть политическими пешками. В связи с этим солдаты начали отказываться от участия в войне «по соображениям совести».