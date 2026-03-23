Житель Казани чуть не пошел на отчаянный шаг ради «мечты» о терроризме

В Казани 25-летний мужчина попытался покинуть Россию, чтобы стать террористом, сообщил Telegram-канал Mash Iptash. По информации авторов, сначала он установил контакт с представителем одного из запрещенных объединений.

На канале сообщили, что правоохранители поймали мужчину в аэропорту. Авторы рассказали, что ему грозит уголовное наказание за участие в работе террористической организации.

До этого россиянин попытался продать иностранцу детали, применяемые на вертолетах семейства Ми и боевых самолетах МиГ. Среди элементов были средства пассивной защиты от ракет, патроны для боевых пушек и блоки управлениями противотанковыми ракетами.

До этого глава ФСИН Аркадий Гостев сообщил о росте числа заключенных за терроризм на 40,9%. В 2025 году их было 5412. Также увеличилось число осужденных за экстремизм (34,5%, до 1781) и за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних (6,9%). Особенно заметен рост преступлений против безопасности и конституционного строя, который стал больше вдвое.