Житель Казани чуть не пошел на отчаянный шаг ради «мечты» о терроризме

Мужчина попытался уехать из России, чтобы стать террористом

В Казани 25-летний мужчина попытался покинуть Россию, чтобы стать террористом, сообщил Telegram-канал Mash Iptash. По информации авторов, сначала он установил контакт с представителем одного из запрещенных объединений.

На канале сообщили, что правоохранители поймали мужчину в аэропорту. Авторы рассказали, что ему грозит уголовное наказание за участие в работе террористической организации.

До этого россиянин попытался продать иностранцу детали, применяемые на вертолетах семейства Ми и боевых самолетах МиГ. Среди элементов были средства пассивной защиты от ракет, патроны для боевых пушек и блоки управлениями противотанковыми ракетами.

До этого глава ФСИН Аркадий Гостев сообщил о росте числа заключенных за терроризм на 40,9%. В 2025 году их было 5412. Также увеличилось число осужденных за экстремизм (34,5%, до 1781) и за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних (6,9%). Особенно заметен рост преступлений против безопасности и конституционного строя, который стал больше вдвое.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме объяснили, почему украинского языка не существует
Осужденный за мошенничество Митволь покинет колонию
Две россиянки получили ранения в результате удара ВСУ
Суд вынес решение по скандальному делу о криминальных авторитетах
Актер сериалов «Хирург» и «Тихий Дон» перестал выходить на связь с близкими
Калининградские спасатели потушили 110 пожаров за последнюю неделю
Биолог предупредил о возросшей активности клещей
В Совфеде раскрыли замыслы Зеленского по контактам с российской стороной
Трамп поставил на паузу операцию в Иране ради консультаций
Генетик объяснила, почему новые поколения выглядят моложе
Что известно о неожиданном приказе Трампа по военной операции в Иране
Что известно о смерти нобелевского лауреата по микробиологии Бишопа
Трамп заявил об «очень хороших» переговорах с Ираном
Силы ПВО отразили атаку ВСУ на российский регион
Что известно о жуткой находке подростков на Васильевском острове
Друг Зеленского вернулся на Украину и получил приглашение на допрос
Популярный американский сервис оштрафовали на 10,5 млн рублей в России
«Нападение на Венгрию»: Орбан о прослушке телефонных разговоров Сийярто
Бомба в куче мусора: теракт в Буче 23 марта, кто взорвал нацполицию Украины
Родственники невесты устроили жестокую расправу над женихом
Дальше
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

