Власти Иркутской области перестали обновлять Telegram-канал

Власти Иркутской области перестали публиковать информацию в Telegram-канале, сообщает Angarsky. Чиновники отметили, что такое решение власти приняли в связи с «ограничением работы платформы».

Сообщается, что на момент приостановки публикаций у канала было 11 тыс. подписчиков. Губернатор региона Игорь Кобзев, однако, продолжает публиковать информацию в личном канале в той же соцсети, сейчас там около 100 тыс. подписчиков.

Он отметил, что для него остается приоритетом «постоянная связь» с жителями. Глава области рассказал, что теперь информацию будут публиковать на других площадках, включая мессенджер MAX и «Одноклассники».

Ранее сообщалось, что владелец Telegram-канала «Мой Нижний Новгород» впервые в России был оштрафован за размещение рекламы без соответствующей маркировки. Отмечается, что сумма штрафа составила две тысячи рублей.