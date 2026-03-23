23 марта 2026 в 13:45

Власти Иркутской области перестали обновлять Telegram-канал

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Власти Иркутской области перестали публиковать информацию в Telegram-канале, сообщает Angarsky. Чиновники отметили, что такое решение власти приняли в связи с «ограничением работы платформы».

Сообщается, что на момент приостановки публикаций у канала было 11 тыс. подписчиков. Губернатор региона Игорь Кобзев, однако, продолжает публиковать информацию в личном канале в той же соцсети, сейчас там около 100 тыс. подписчиков.

Он отметил, что для него остается приоритетом «постоянная связь» с жителями. Глава области рассказал, что теперь информацию будут публиковать на других площадках, включая мессенджер MAX и «Одноклассники».

Ранее сообщалось, что владелец Telegram-канала «Мой Нижний Новгород» впервые в России был оштрафован за размещение рекламы без соответствующей маркировки. Отмечается, что сумма штрафа составила две тысячи рублей.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме объяснили, почему украинского языка не существует
Осужденный за мошенничество Митволь покинет колонию
Две россиянки получили ранения в результате удара ВСУ
Суд вынес решение по скандальному делу о криминальных авторитетах
Актер сериалов «Хирург» и «Тихий Дон» перестал выходить на связь с близкими
Калининградские спасатели потушили 110 пожаров за последнюю неделю
Биолог предупредил о возросшей активности клещей
В Совфеде раскрыли замыслы Зеленского по контактам с российской стороной
Трамп поставил на паузу операцию в Иране ради консультаций
Генетик объяснила, почему новые поколения выглядят моложе
Что известно о неожиданном приказе Трампа по военной операции в Иране
Что известно о смерти нобелевского лауреата по микробиологии Бишопа
Трамп заявил об «очень хороших» переговорах с Ираном
Силы ПВО отразили атаку ВСУ на российский регион
Что известно о жуткой находке подростков на Васильевском острове
Друг Зеленского вернулся на Украину и получил приглашение на допрос
Популярный американский сервис оштрафовали на 10,5 млн рублей в России
«Нападение на Венгрию»: Орбан о прослушке телефонных разговоров Сийярто
Бомба в куче мусора: теракт в Буче 23 марта, кто взорвал нацполицию Украины
Родственники невесты устроили жестокую расправу над женихом
Дальше
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Telegram перестал работать в ряде российских регионов
Россия

Telegram перестал работать в ряде российских регионов

Как правильно мерить давление: 5 правил точного измерения
Семья и жизнь

Как правильно мерить давление: 5 правил точного измерения

