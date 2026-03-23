Известного циркача задержали после смертельного пожара в Москве «112»: задержан бывший цирковой артист Чернов, устроивший пожар в центре Москвы

Telegram-канал «112» сообщил о задержании бывшего циркового артиста Евгения Чернова, устроившего смертельный пожар в многоквартирном доме в центре Москвы. По информации источника, 24 марта, суд должен избрать ему меру пресечения.

Ранее сообщалось, что виновником пожара в Москве, где погибли три человека, стал циркач. Уточнялось, что в квартире известного гимнаста на Николоямской улице загорелся диван. По предварительной версии, причиной возгорания стала непотушенная сигарета. Как отметил источник, сам 78-летний артист сумел выбраться из квартиры, он не пострадал.

Столичный СК также отмечал, что причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».

