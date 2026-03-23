23 марта 2026 в 13:36

Известного циркача задержали после смертельного пожара в Москве

«112»: задержан бывший цирковой артист Чернов, устроивший пожар в центре Москвы

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Telegram-канал «112» сообщил о задержании бывшего циркового артиста Евгения Чернова, устроившего смертельный пожар в многоквартирном доме в центре Москвы. По информации источника, 24 марта, суд должен избрать ему меру пресечения.

Ранее сообщалось, что виновником пожара в Москве, где погибли три человека, стал циркач. Уточнялось, что в квартире известного гимнаста на Николоямской улице загорелся диван. По предварительной версии, причиной возгорания стала непотушенная сигарета. Как отметил источник, сам 78-летний артист сумел выбраться из квартиры, он не пострадал.

Столичный СК также отмечал, что причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».

До этого сообщалось, что житель Новой Ижоры угрожал поджечь помещение управляющей компании на Лангеловской улице из-за отключения горячей воды. Находясь в состоянии опьянения, он разлил бензин по полу, после чего сотрудники УК вызвали полицию.

