Пьяный житель Новой Ижоры чуть не поджег УК из-за отключения воды Мужчина угрожал поджечь здание УК из-за отключения воды в Новой Ижоре

Житель Новой Ижоры угрожал поджечь помещение управляющей компании на Лангеловской улице, сообщил Telegram-канал ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Находясь в состоянии опьянения, он разлил бензин по полу, сотрудники УК вызвали полицию.

Правоохранители задержали 59-летнего мужчину. Он объяснил полицейским, что устроить пожар в УК решил из-за отключения горячей воды. По информации полиции, местному жителю грозит уголовное дело.

До этого в Томской области сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в серии поджогов жилых помещений. Благодаря записям камер видеонаблюдения и показаниям свидетелей удалось установить личность злоумышленника. На данный момент ему инкриминируют как минимум 15 эпизодов умышленного повреждения чужого имущества.