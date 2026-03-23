23 марта 2026 в 10:08

В Европе подожгли завод по производству тепловизоров для ВСУ

В Чехии произошел поджог завода украинской компании Archer, где выпускали тепловизионное оборудование для ВСУ, сообщил генеральный директор предприятия Александр Яременко на своей странице в Facebook (деятельность в РФ запрещена). Он уточнил, что 20 марта производственную площадку в городе Пардубице умышленно подожгли неизвестные в масках.

По словам Яременко, компания все равно планирует выполнить все контрактные обязательства и обеспечить поставки готовой продукции в срок. По данным чешского издания CT24, пожар полностью уничтожил складской ангар, а также нанес ущерб соседнему административному зданию. Представитель компании Ольга Дупличук сообщила, что в результате возгорания фактически было утрачено почти все производство, включая готовую продукцию и изделия, находившиеся на складе.

В то же время чешские спасатели, работавшие на месте, заявили, что в ангаре не было ни производственного оборудования, ни готовых тепловизоров. По их информации, внутри находились в основном строительные материалы, предназначенные для предстоящей реконструкции.

Ранее сообщалось, что переброшенная из-под Славянска в Харьковскую область рота 129-й отдельной бригады теробороны ВСУ пропала без вести. Источник в силовых структурах рассказал, что противник пытался безуспешно форсировать реку Северский Донец в районе села Графского.

ВСУ
пожары
Чехия
Европа
