Переброшенная из-под Славянска в Харьковскую область рота 129-й отдельной бригады теробороны ВСУ пропала без вести, сообщили ТАСС в российских силовых структурах. Собеседник агентства отметил, что это произошло при попытке форсировать Северский Донец.

Анализ некрологов показал, что из Славянска на данный участок фронта была переброшена рота 129-й отдельной бригады теробороны, которая практически в полном составе «пропала без вести», пытаясь безуспешно форсировать реку Северский Донец в районе села Графского, — сказал источник.

Ранее Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой рассказал, что возникающая периодически пауза в ударах российских войск по военным объектам в центральных районах Украины связана с тщательной перепроверкой целей и выбором наиболее эффективных средств поражения. Он подчеркнул, что такое затишье не означает прекращения боевой работы, а является частью планомерной подготовки к нанесению точечных атак.

Военный корреспондент Александр Коц между тем сообщил, что ВСУ перебросили элитный спецназ в Сумскую область, граничащую с Россией. По его данным, бойцов заметили в Глуховском секторе. Как предположил Коц, таким образом украинское командование пытается стабилизировать фронт.