Подозреваемого в угрозе убийством рецидивиста задержали в Подмосковье

Росгвардейцы задержали жителя Подмосковья, подозреваемого в угрозе убийством

Сотрудники Воскресенского отдела вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области задержали мужчину по подозрению в угрозе убийством, сообщили NEWS.ru в пресс-службе ведомства. По версии правоохранителей, мужчина в состоянии алкогольного опьянения вступил в конфликт с сожительницей.

В полиции сообщили, что он нанес ей несколько ударов по лицу. В ведомстве рассказали, что затем он схватил нож и начал угрожать сожительнице и ее брату расправой. Прибывшие на место сотрудники Росгвардии спасли им жизнь. Позднее выяснилось, что задержанным оказался 46-летний местный житель, ранее уже судимый за кражу.

Ранее в Рязани полиция задержала 45-летнего рецидивиста, подозреваемого в краже 95 тысяч рублей из квартиры его знакомой. Пострадавшая — 52-летняя местная жительница, которая накануне обнаружила пропажу денег после проведенной вместе с подозреваемым ночи. Мужчина уже был судим за различные преступления.

До этого в Петербурге 17-летний воспитанник школы олимпийского резерва получил ножевое ранение. Конфликт возник с другой компанией из-за, как им показалось, неправильного взгляда. Пострадавшего госпитализировали, ему провели операцию. Мать подростка обратилась в полицию, указав, что охрана и сотрудники торгового центра не оказали помощи в момент происшествия.

Росгвардия
Подмосковье
угрозы
задержания
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Telegram перестал работать в ряде российских регионов
Telegram перестал работать в ряде российских регионов

Как правильно мерить давление: 5 правил точного измерения

