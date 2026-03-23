Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
23 марта 2026 в 14:21

В Совфеде раскрыли замыслы Зеленского по контактам с российской стороной

Джабаров: Зеленский снова хочет втянуть РФ в переговоры, чтобы продлить конфликт

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Президент Украины Владимир Зеленский снова пытается втянуть Москву в переговорный процесс по урегулированию конфликта исключительно с целью продления боевых действий, выразил мнение в беседе с NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. По его словам, все это происходит на фоне прекращения военной помощи Киеву со стороны Вашингтона.

Зеленский понимает, что американцам сейчас не до него. В США не собираются больше поставлять ему ракеты и боеприпасы. Президент Украины пытается опять втянуть нас в переговоры, которые кончатся его очередным бегством и затягиванием конфликта. Тем не менее я думаю, что у Зеленского есть возможность донести свои предложения и по дипломатическим каналам до российской стороны. Посмотрим, что он реально предложит, — пояснил Джабаров.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Зеленский хочет заключить мирное соглашение с Россией. По его словам, президент Украины счел необходимым удостовериться, что Москва готова к этому.

Украина
Владимир Зеленский
Россия
переговоры
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.