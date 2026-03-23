23 марта 2026 в 15:21

Кравцов анонсировал новые учебники по музыке и ИЗО

Сергей Кравцов Сергей Кравцов Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
В России приступили к созданию новых государственных учебников по музыке и изобразительному искусству, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на канале «Эмпатия Манучи». По его прогнозам, на утверждение и принятие учебной литературы уйдет примерно пару лет.

Готовятся государственные учебники по музыке и изобразительному искусству. По изобразительному искусству мы привлекли сына выдающегося художника Ивана Ильича Глазунова, а по музыке — наших выдающихся композиторов, чтобы эти предметы также были интересны школьникам и чтобы дети могли соприкоснуться с миром прекрасного. <..> Думаю, что нам надо два года, чтобы утвердить и принять единые учебники по этим предметам, — сообщил он.

Ранее Кравцов заявил, что в России появятся учебники для школьников всех возрастов по родным и государственным языкам республик. По его мнению, нововведение позволит сохранить неразрывную связь поколений и глубже приобщиться к культуре своего народа.

До этого издательство «Просвещение» совместно с Кружковым движением НТИ выпустило учебник «Беспилотные летательные аппараты. От устройства до выбора профессии» для учеников 10-11-х классов. Издание прошло государственную экспертизу, получило официальный статус учебника и уже включено в федеральный перечень Минпросвещения РФ.

