23 марта 2026 в 14:00

Появились кадры с последствиями крупного пожара на складах под Ростовом

Появилось видео с пожаром на складах с ГСМ в Ростовской области

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В Сети опубликовали кадры с последствиями крупного пожара на складах с горюче-смазочными материалами в селе Крым Ростовской области. Снимки публикует Telegram-канал «112». По информации регионального МЧС, на месте происшествия работают более 90 пожарных и 29 единиц техники. Огонь удалось локализовать на площади в три квадратных километра.

На кадрах виден гигантский столб черного дыма, возвышающийся над местом происшествия. Судя по снимкам, его можно рассмотреть из разных точек Мясниковского района.

Ранее сообщалось, что пожар на складе с горюче-смазочными материалами в Ростовской области охватил три здания. Общая площадь возгорания на тот момент составляла 1 тыс. кв. метров. Тушение осложняла высокая пожарная нагрузка, к тому же в МЧС сообщали об угрозе распространения огня на соседние строения.

До этого стало известно, что в Ростовской области вспыхнул склад с горюче-смазочными материалами. По данным регионального ГУ МЧС, пожар разгорелся на улице Транспортной в селе Крым. Спасатели получили сообщение о возгорании в 11:15 по московскому времени.

Россия
Ростовская область
пожары
склады
ГСМ
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Telegram перестал работать в ряде российских регионов

