23 марта 2026 в 14:47

Появились новые подробности о пожаре на складе ГСМ под Ростовом

Пожар на складе под Ростовом ликвидировали на площади в три квадратных километра

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Пожарные ликвидировали открытое горение на складе горюче-смазочных материалов в селе Крым Ростовской области, сообщили в пресс-службе МЧС России. По данным ведомства, возгорание удалось потушить на площади в три квадратных километра. Сейчас профильные специалисты проводят забор проб воздуха, чтобы определить концентрацию вредных веществ.

На месте пожара объявлена ликвидация открытого горения. Проводится забор проб воздуха на предмет выявления концентрации вредных веществ, — отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что пожар на складе с горюче-смазочными материалами в Ростовской области охватил три здания. Тушение осложняла высокая пожарная нагрузка, к тому же в МЧС сообщали об угрозе распространения огня.

Рано утром 23 марта в центре Санкт-Петербурга произошло возгорание в административном здании на 5-й Советской улице. В бизнес-центре вспыхнул пожар, которому из-за сложности работ присвоен дополнительный номер 1-бис. На месте происшествия работали спасатели, пострадавших нет.

