В Ростовской области вспыхнул склад с горюче-смазочными материалами, сообщили в региональном ГУ МЧС. По данным ведомства, которые приводит ТАСС, пожар разгорелся на улице Транспортной в селе Крым.

Мясниковский район, село Крым, улица Транспортная, 10. В 11:15 мск поступило сообщение о возгорании склада с ГСМ, площадь уточняется, — сказано в сообщении.

Ранее в социальных сетях распространились видеозаписи пожара, охватившего жилой многоквартирный дом в Москве. В результате трагедии погибло трое человек, еще четверо получили травмы. Пожарные службы оперативно локализовали возгорание и приступили к работе на месте происшествия. Спасатели эвакуировали 21 человека, включая пятерых детей. Один из погибших был обнаружен на лестничной площадке.

Позже стало известно, что причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем. Как сообщили в столичном СК, В связи с этим возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».