23 марта 2026 в 15:25

В МИД России предупредили Запад о возмездии из-за Балтийского моря

МИД: Россия ответит на разбой и беспредел НАТО в Балтийском море

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Россия будет использовать все необходимые средства в ответ на попытки стран НАТО превратить Балтийское море во «внутренние воды» Альянса, а также на случаи «разбоя и беспредела» в регионе, заявили в МИД РФ. Там подчеркнули, что подобные практики стран Евросоюза являются неприемлемыми и грубо нарушают Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года.

В заявлении дипведомства также говорится, что российская сторона намерена применять политические, правовые и иные инструменты для обеспечения свободы судоходства.

Те, кто нацелен превратить Балтийское море, а также другие акватории во «внутренние воды» НАТО и ЕС, должны понимать, что случаи разбоя и беспредела не останутся без реакции с нашей стороны с использованием всех необходимых средств, — сказано в сообщении.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что задержание следовавшего из России танкера Deyna французскими военно-морскими силами связано с поддержкой Украины. При этом французский лидер обвинил задержанное судно в якобы обходе международных санкций и нарушении морского права.

