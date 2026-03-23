Аллерголог рассказал, как пережить цветение орешника

Аллерголог Болибок: в период цветения нужно защитить жилье от попадания пыльцы

В период цветения орешника необходимо защитить жилье от попадания пыльцы, рассказал LIFE.ru врач-аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. Он отметил, что лучшая стратегия — избегать контакта с аллергеном.

Окна надо завесить. Раньше рекомендовали марлю в четыре слоя, сейчас есть спанбонд — белый укрывной материал, огородники его знают. Им затягивают окна, чтобы при проветривании пыльца не залетала. Дома должен быть «остров безопасности», где можно продышаться, особенно во время сна, — рассказал Болибок.

Аллерголог подчеркнул, что по улице лучше передвигаться в медицинской маске и очках. При выборе тканевой маски он посоветовал стирать ее и сушить после каждого выхода из дома.

Ранее иммунолог-аллерголог Надежда Логина рассказала, что плесневые грибы и пыльца являются главными весенними аллергенами. Специалист подчеркнула, что в этот период цветут орешник, кустарники и береза.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Суд признал деятельность Галицкого экстремистской
«Лучше быть в суде, чем болеть»: Чекалин о приостановке дела против Лерчек
Суд изъял в доход РФ имущество Галицкого из-за поддержки ВСУ
Глава Saudi Aramco отменил визит в США из-за эскалации на Ближнем Востоке
Врач напомнила о мерах профилактики туберкулеза
Риелтор рассказала, почему россияне начали выбирать частные дома
Политолог ответил, уйдет ли Киев от ответственности за прослушку Сийярто
Звезду сериала «Тихий Дон» доставили в психиатрическую больницу
Собянин сообщил о новой атаке беспилотников на Москву
Что известно о переговорах Путина с Пашиняном
Россиянам рассказали о важности православных кофеен
Пушков раскусил секретный план Трампа в переговорах с Ираном
Ситуация в Дубае 23 марта: где были удары Ирана, куда уезжают туристы из РФ
Экс-главу Курской области Смирнова доставили в суд
Россия и Вьетнам договорились о строительстве АЭС
В ЦБ ответили всем, кто не верил в эффективность высокой ключевой ставки
Новая погоня за Гретцки: как поздравили Овечкина с 1000-й шайбой в НХЛ
Прилетевших из Египта россиян отказались выпускать из самолета
Воробьев рассказал о новом запущенном участке трассы ЮЛА в Подмосковье
В РПЦ раскрыли, чем кафе при храмах привлекают молодых россиян
Дальше
