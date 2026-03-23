Аллерголог рассказал, как пережить цветение орешника Аллерголог Болибок: в период цветения нужно защитить жилье от попадания пыльцы

В период цветения орешника необходимо защитить жилье от попадания пыльцы, рассказал LIFE.ru врач-аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. Он отметил, что лучшая стратегия — избегать контакта с аллергеном.

Окна надо завесить. Раньше рекомендовали марлю в четыре слоя, сейчас есть спанбонд — белый укрывной материал, огородники его знают. Им затягивают окна, чтобы при проветривании пыльца не залетала. Дома должен быть «остров безопасности», где можно продышаться, особенно во время сна, — рассказал Болибок.

Аллерголог подчеркнул, что по улице лучше передвигаться в медицинской маске и очках. При выборе тканевой маски он посоветовал стирать ее и сушить после каждого выхода из дома.

Ранее иммунолог-аллерголог Надежда Логина рассказала, что плесневые грибы и пыльца являются главными весенними аллергенами. Специалист подчеркнула, что в этот период цветут орешник, кустарники и береза.