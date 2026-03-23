Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
23 марта 2026 в 10:37

В Совфеде ответили на слова Рютте о готовности Зеленского к сделке

Фото: Thorton/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Слова генсека НАТО Марка Рютте о готовности президента Украины Владимира Зеленского заключить сделку по урегулированию конфликта с Россией являются уловкой, предположил в беседе с NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. По его словам, подобные высказывания со стороны руководства Альянса не соответствуют реальным действиям Киева.

Я думаю, что слова Рютте о готовности Зеленского заключить сделку — это все-таки уловка. Человек, который хочет соглашений, не совершает провокационных шагов, которые делают президент Украины и вся его клика. ВСУ специально наносят удары по гражданским объектам и жилым домам, чтобы российской стороне сделать как можно больнее. Для нас Рютте вообще никто, это генсек НАТО, а данный Блок активно участвует в агрессии против РФ. Поэтому, я думаю, что его слова — это уловка, — высказался Джабаров.

Ранее Рютте заявил, что Зеленский хочет заключить мирное соглашение с Россией. По его словам, президент Украины счел необходимым удостовериться в готовности Москвы. Генсек НАТО отметил, что провел полуторачасовой разговор с Зеленским в Лондоне.

НАТО
Марк Рютте
Владимир Зеленский
Украина
Дмитрий Бугров
Наталья Наволоцкая
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.