В ЛНР наказали бывшего полицейского за тайную помощь врагу Бывшему полицейскому из ЛНР дали 20 лет за госизмену и незаконный оборот оружия

Верховный суд Луганской Народной Республики вынес приговор бывшему полицейскому Руслану Домареву за государственную измену и незаконный оборот оружия, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры. По данным ведомства, которые приводит ТАСС, фигуранта осудили на 20 лет колонии строгого режима.

Домарев по совокупности преступлений осужден к 20 годам лишения свободы в ИК строгого режима, со штрафом 400 тыс. рублей, с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев и с лишением специального звания сержант полиции, — говорится в сообщении.

Суд установил, что с сентября 2022 по февраль 2023 года Домарев собирал и передавал украинским спецслужбам данные о местах расположения российских военных в Сватовском и Кременском районах. Кроме того, в его доме нашли незаконно хранящееся оружие, боеприпасы и взрывчатку.

Ранее сообщалось, что россиянина Игоря Кульженкова осудили на 13 лет лишения свободы за государственную измену. Суд признал его виновным в передаче сведений об объектах Минобороны представителю украинских спецслужб. Мужчина в сентябре 2024 года по собственной инициативе установил контакт с представителем украинских спецслужб через мессенджер Telegram.