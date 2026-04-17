США и Иран приблизились к заключению мирной сделки Reuters: США и Иран могут подписать соглашение в ближайшее время

США и Иран могут заключить мирное соглашение уже в ближайшее время, сообщает Reuters со ссылкой на пакистанский источник в сфере безопасности. По информации агентства, переговоры сторон вышли на финальную стадию.

Уточняется, что стороны продвинулись благодаря закулисной дипломатии. Ожидается, что предстоящая встреча завершится подписанием меморандума о взаимопонимании, а полноценное соглашение будет оформлено в течение 60 дней. Принципиальные договоренности уже достигнуты, технические детали планируется согласовать позже.

Ключевым посредником на переговорах выступает командующий Вооруженными силами Пакистана Асим Мунир. Как добавил источник Reuters, он проводит встречи в Тегеране с середины недели. Муниру удалось добиться прогресса по ряду сложных вопросов.

Ранее Politico сообщило, что президент США Дональд Трамп демонстрирует растущую готовность к поиску компромиссов ради заключения масштабного соглашения с Ираном. Источники полагают, что на фоне отсутствия значимых прорывов на переговорах в Исламабаде Вашингтон может стать более уступчивым в отношении ключевых требований Ирана.