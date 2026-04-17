17 апреля 2026 в 10:10

Стало известно, кто пользовался услугами «бумажного НДС»

Среди клиентов мошеннической сети НДС обнаружили строителей и мерчендайзеров

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Среди клиентов «бумажного НДС» были строительные компании, дистрибьюторы электроники и представители мерчендайзинговых услуг, сообщило РБК со ссылкой на источник. Отмечается, что ФСБ, ФНС, СК и МВД при содействии Генпрокуратуры раскрыли мошенническую схему на 1,2 трлн рублей, которая позволяла фирмам уклониться от уплаты НДС.

Также среди «клиентов» числились дистрибьюторы электроники, продавцы топлива и клининговые компании. По информации источника, площадку чаще всего находили по «сарафанному радио».

К услугам площадки обращались и строительные фирмы, и компании с большой численностью персонала, так называемые человекоемкие отрасли, желающие уклониться не только от уплаты НДС, но и от страховых взносов и НДФЛ, — пояснил собеседник издания.

Ранее сообщалось, что обыски по делу прошли по более чем 20 адресам. По информации источника, правоохранители приступили к установке степени осведомленности руководителей и бенефициаров компаний, которые пользовались «площадкой». Также органы рассматривают вопрос о выездных проверках.

Общество
НДС
мошенники
Генпрокуратура
Вытягивается рассада: простые советы, которые спасут ваш будущий урожай
Вытягивается рассада: простые советы, которые спасут ваш будущий урожай

Когда сажать огурцы в 2026 году: календарь посева по регионам
Когда сажать огурцы в 2026 году: календарь посева по регионам

S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами
S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами

