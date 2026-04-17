Россиянам назвали неочевидную для здоровья опасность тараканов в доме Биолог Баранова: у людей может обостриться реакция на аллергены из-за тараканов

У людей может обостриться реакция на аллергены из-за тараканов в доме, заявила Lenta.ru биолог Анча Баранова. Эти насекомые выделяют вещества, которые влияют на самочувствие человека.

Тараканы, которые живут дома, выделяют аллергены. Мельчайшие частицы носятся в воздухе. Этот аллерген выступает усилителем любых других, — предупредила Баранова.

Специалист рассказала, что в ходе одного эксперимента измерили аллергическую реакцию на пыльцу у жильцов двух многоквартирных домов — в одном из них тараканов уничтожили полностью. У людей, живущих в здании, прошедшем полную санитарную обработку, снизилась аллергия не только на насекомых, но и на пыльцу.

Ранее иммунолог Ирина Ярцева заявила, что в период цветения аллергикам необходимо гулять с собранными волосами. По ее словам, на шерсти питомцев также оседает пыльца, и посоветовала мыть животных после прогулки.