Пасмурный понедельник и березы: пыльца в Москве сегодня — 11 мая

Последний майский праздничный выходной выдастся пасмурным и прохладным. Выясняем, что он готовит для поллинозников, и определяем уровень пыльцы сегодня.
Аллергосезон в Москве и Московской области в 2026 году
В понедельник, 11 мая, в столицу придет несущественное потепление. Воздух прогреется до +15 градусов, осадков не ожидается. Впрочем, несмотря на это, день выдастся пасмурным.
Прогноз пыльцы на 11 мая 2026 года
Учитывая, что осадки не предвидятся, пыльца березы продолжит витать в воздухе. Ее концентрация аллергена составит от 101 до 1000 частиц на кубометр (возможно, даже чуть меньше). Но ставить крест на аллергосезоне рано.
Напомним базовые правила самопомощи для поллинозников:
Не забывайте об антигистаминных препаратах, назначенныз врачом, и принимайте их строго по инструкции.
Обратитесь к аллергологу для назначения АСИТ-терапии.
Выходя на улицу, надевайте солнцезащитные очки, головные уборы маски, ноздревые фильтры.
По возвращении домой примите душ и помойте голову (в волосах могут застрять частички пыльцы), промойте нос соляным раствором.
Регулярно проводите влажную уборку дома.
Не открывайте окна дома и в машине в жаркие часы.
Приобретите очистители воздуха с НЕРА-фильтрами.
Пейте достаточно воды, чтобы очищать организм.
В случае острой аллергической реакции, например при развитии отека, вызывайте скорую помощь!
