День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 мая 2026 в 04:30

Пасмурный понедельник и березы: пыльца в Москве сегодня — 11 мая

Пыльца в Москве сегодня — 11 мая Пыльца в Москве сегодня — 11 мая Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Последний майский праздничный выходной выдастся пасмурным и прохладным. Выясняем, что он готовит для поллинозников, и определяем уровень пыльцы сегодня.

Аллергосезон в Москве и Московской области в 2026 году

В понедельник, 11 мая, в столицу придет несущественное потепление. Воздух прогреется до +15 градусов, осадков не ожидается. Впрочем, несмотря на это, день выдастся пасмурным.

Прогноз пыльцы на 11 мая 2026 года

Учитывая, что осадки не предвидятся, пыльца березы продолжит витать в воздухе. Ее концентрация аллергена составит от 101 до 1000 частиц на кубометр (возможно, даже чуть меньше). Но ставить крест на аллергосезоне рано.

Напомним базовые правила самопомощи для поллинозников:

  1. Не забывайте об антигистаминных препаратах, назначенныз врачом, и принимайте их строго по инструкции.

  2. Обратитесь к аллергологу для назначения АСИТ-терапии.

  3. Выходя на улицу, надевайте солнцезащитные очки, головные уборы маски, ноздревые фильтры.

  4. По возвращении домой примите душ и помойте голову (в волосах могут застрять частички пыльцы), промойте нос соляным раствором.

  5. Регулярно проводите влажную уборку дома.

  6. Не открывайте окна дома и в машине в жаркие часы.

  7. Приобретите очистители воздуха с НЕРА-фильтрами.

  8. Пейте достаточно воды, чтобы очищать организм.

В случае острой аллергической реакции, например при развитии отека, вызывайте скорую помощь!

Ранее мы составили календарь цветения и пыления на 2026 год.

пыльца
цветение
Москва
прогнозы
аллергены
аллергии
березы
Елизавета Макаревич
Е. Макаревич
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВС Британии планируют потратить сотни тысяч фунтов на перешив женской формы
Экс-премьер Таиланда вышел из тюрьмы
В Таиланде вырос спрос на бородинский хлеб и красную икру из России
В грузовом вагоне обнаружили тела шести человек
ПВО РФ за неделю сбила 3556 украинских БПЛА
Глава Минобороны Латвии устроил скандал на фоне заявления об отставке
Посол заявил о «братских отношениях» Путина и Рахмона
В России могут повысить верхнюю границу возраста молодежи
Премьер Израиля хочет отказаться от военной помощи США
Ученый назвал дату астрономического лета в России
В России мошенники начали обманывать любителей маркетплейсов
Названа категория граждан в РФ, которым увеличат пенсию в июне
Стал известен средний размер пенсии в России за апрель
В Госдуме объяснили изменение формулировки в квитанциях за ЖКУ
Немецкие политики поддержали предложение Путина
Дмитриев прокомментировал катастрофу в ЕС
Самозанятым раскрыли способ получить пенсию свыше 50 тыс. рублей
Минобрнауки вводит «день тишины» при поступлении в вузы
В Москве водитель устроил погоню от полиции и попал в ДТП
Иран отверг план США, потому что не хочет подчиняться
Дальше
Самое популярное
Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы
Общество

Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

Баклажаны в кастрюльке: пропаренные с чесночком и зеленью — закуска без майонеза
Общество

Баклажаны в кастрюльке: пропаренные с чесночком и зеленью — закуска без майонеза

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.