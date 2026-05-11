Пасмурный понедельник и березы: пыльца в Москве сегодня — 11 мая

Последний майский праздничный выходной выдастся пасмурным и прохладным. Выясняем, что он готовит для поллинозников, и определяем уровень пыльцы сегодня.

В понедельник, 11 мая, в столицу придет несущественное потепление. Воздух прогреется до +15 градусов, осадков не ожидается. Впрочем, несмотря на это, день выдастся пасмурным.

Прогноз пыльцы на 11 мая 2026 года

Учитывая, что осадки не предвидятся, пыльца березы продолжит витать в воздухе. Ее концентрация аллергена составит от 101 до 1000 частиц на кубометр (возможно, даже чуть меньше). Но ставить крест на аллергосезоне рано.

Напомним базовые правила самопомощи для поллинозников:

Не забывайте об антигистаминных препаратах, назначенныз врачом, и принимайте их строго по инструкции. Обратитесь к аллергологу для назначения АСИТ-терапии. Выходя на улицу, надевайте солнцезащитные очки, головные уборы маски, ноздревые фильтры. По возвращении домой примите душ и помойте голову (в волосах могут застрять частички пыльцы), промойте нос соляным раствором. Регулярно проводите влажную уборку дома. Не открывайте окна дома и в машине в жаркие часы. Приобретите очистители воздуха с НЕРА-фильтрами. Пейте достаточно воды, чтобы очищать организм.

В случае острой аллергической реакции, например при развитии отека, вызывайте скорую помощь!

Ранее мы составили календарь цветения и пыления на 2026 год.