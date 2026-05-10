Холод, дождь и никакой аллергии? Пыльца в Москве сегодня — 10 мая

После аномальной жары в столицу пришло похолодание, а вместе с ним — осадки и снижение уровня пыльцы в воздухе. Рассказываем, чего ждать поллинозникам от 10 мая.

Аллергосезон в Москве и Московской области в 2026 году

Послепраздничное воскресенье, 10 мая, будет холодным и дождливым. Температура воздуха составит всего +10 градусов. Весь день будут идти дожди. В таких условиях концентрация аллергенной пыльцы снизится.

Прогноз пыльцы на 10 мая 2026 года

Пыльца березы постепенно рассеивается, а дождевые капли прибивают ее к земле. 10 мая концентрация аллергена составит от 101 до 1000 частиц на кубометр или даже меньше. Многие аллергики испытают облегчение.

Впрочем, аллергосезон на этом не заканчивается. А значит, важно помнить о правилах самопомощи для поллинозников:

Не забывайте об антигистаминных, назначенных врачом, и принимайте их строго по инструкции. Обратитесь к аллергологу для назначения АСИТ-терапии. Выходя на улицу, надевайте солнцезащитные очки, маски, ноздревые фильтры. По возвращении домой примите душ и помойте голову (в волосах могут застрять частички пыльцы). Не забывайте устраивать влажную уборку дома. Приобретите очистители воздуха с НЕРА-фильтрами для жилых помещений. Не забывайте пить воду.

В случае острой аллергической реакции, например при развитии отека, вызывайте скорую помощь!

