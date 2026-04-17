Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
17 апреля 2026 в 10:10

Для вагонов Московского метрополитена разработают новый дизайн

«Трансмашхолдинг» разрабатывает новый дизайн вагонов метро Москвы

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

«Трансмашхолдинг» разрабатывает новый дизайн вагонов Московского метрополитена, который будет сделан под новый контракт в рамках следующего конкурса, заявил в интервью ТАСС гендиректор компании Кирилл Липа. По его словам, внешний вид вагонов будет соответствовать трендам, применяемым для беспилотного высокотехнологичного транспорта.

Это означает, что подвижные составы должны выглядеть лаконично и даже «воздушно», но при этом мы улучшаем аэродинамические свойства элементов поезда, — отметил гендиректор.

Липа уточнил, что компания использует команду профессиональных дизайнеров при проектировании техники. На данный момент последней моделью вагонов является «Москва-2026», в которой компания обновила элементы интерьера салона, стекла входной группы и другие элементы.

Ранее в Москве приступили к строительству станции «Каспийская» Бирюлевской линии метро, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Будущая станция расположится между 6-й Радиальной улицей и Проектируемым проездом № 5437.

Также мэр столицы Сергей Собянин сообщил о запуске второго трамвайного диаметра (Т2). Он проходит от станции метро «Чертановская» до станции МЦД-4 Новогиреево. Собянин подчеркнул, что это самый протяженный диаметральный трамвайный маршрут в мире: его длина составляет 33 километра.

Общество
метро
метрополитен
вагоны
Дальше
Самое популярное
Вытягивается рассада: простые советы, которые спасут ваш будущий урожай
Семья и жизнь

Вытягивается рассада: простые советы, которые спасут ваш будущий урожай

Когда сажать огурцы в 2026 году: календарь посева по регионам
Семья и жизнь

Когда сажать огурцы в 2026 году: календарь посева по регионам

S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами
Общество

S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.