17 апреля 2026 в 10:14

Американский авианосец загорелся во время технического обслуживания

Три моряка пострадали при пожаре на атомном авианосце в США

USS Dwight D. Eisenhower USS Dwight D. Eisenhower Фото: MC2 Hunter Day/Keystone Press Agency/Global Look Press
Возгорание произошло на атомном авианосце USS Dwight D. Eisenhower, который находился на плановом техническом обслуживании, сообщает институт ВМС США (USNI) со ссылкой на представителя ВМС. В результате инцидента пострадали три члена экипажа.

На авианосце USS Dwight D. Eisenhower (CVN-69) на этой неделе произошел пожар во время планового технического обслуживания на военно-морской верфи Норфолка в Портсмуте, штат Вирджиния, — говорится в публикации.

Трое пострадавших моряков получили медицинскую помощь. Причины возгорания в настоящее время устанавливаются.

Ранее стало известно, что ВВС США выполнили свыше 13 тыс. боевых вылетов в рамках кампании «Эпическая ярость» на Ближнем Востоке, лишившись за этот период 39 единиц авиатехники. Издание The War Zone подсчитало, что еще 10 машин получили повреждения. При этом итоговые цифры могут быть больше, поскольку данные подтверждаются только по открытым источникам.

Перед этим политолог-американист Малек Дудаков заявил, что ВВС США несут серьезные потери в Иране из-за применения авиабомб. Американские пилоты с риском для себя вынуждены входить в иранское воздушное пространство из-за дефицита высокоточных боеприпасов.

Вытягивается рассада: простые советы, которые спасут ваш будущий урожай
Когда сажать огурцы в 2026 году: календарь посева по регионам
S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами
