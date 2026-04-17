Американский авианосец загорелся во время технического обслуживания Три моряка пострадали при пожаре на атомном авианосце в США

Возгорание произошло на атомном авианосце USS Dwight D. Eisenhower, который находился на плановом техническом обслуживании, сообщает институт ВМС США (USNI) со ссылкой на представителя ВМС. В результате инцидента пострадали три члена экипажа.

На авианосце USS Dwight D. Eisenhower (CVN-69) на этой неделе произошел пожар во время планового технического обслуживания на военно-морской верфи Норфолка в Портсмуте, штат Вирджиния, — говорится в публикации.

Трое пострадавших моряков получили медицинскую помощь. Причины возгорания в настоящее время устанавливаются.

