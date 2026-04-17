Психолог назвала плюсы и минусы тренда на одиночество

Психолог Миллер: тренд на осознанное одиночество спасает от абьюзивных отношений

Тренд на осознанное одиночество помогает избежать токсичных отношений, заявила NEWS.ru психолог-сексолог Александра Миллер. В то же время, по ее словам, ссоры между партнерами неизбежны, но с ними можно научиться справляться, чтобы построить зрелый союз.

Мы наблюдаем не тренд на одиночество. Это тенденция к осознанности, плюс кризис института брака в его классическом виде. Предыдущие поколения женились не только по любви, но и по экономической необходимости. Она не работала — он кормилец. Он пил — она терпела ради жилплощади. А теперь женщина сама платит за ипотеку, а мужчина научился готовить и мыть за собой. Смысл терпеть абьюз или скуку? Люди перестали врать себе. Карьера и путешествия — это не замена любви. Когда человек счастлив один, он не прыгнет в первые попавшиеся токсичные отношения. И это огромный прогресс, — поделилась Миллер.

Она подчеркнула, что тенденция к одиночеству имеет свои недостатки, поскольку люди стали меньше вкладываться в разрешение конфликтов и при первых признаках дискомфорта предпочитают прощаться. Однако, по словам психолога, идеальный партнер — это скорее выдумка сценаристов сериалов. При этом, как отметила специалист, истинная близость возникает только после преодоления кризисных моментов, а не до них.

Не надо бороться с личным выбором. Следует учить людей качественной ссоре, эмоциональной уязвимости и различать страх одиночества и зрелое желание быть с другим. Пока мы пугаем штампом в паспорте, они выбирают свободу. Как только покажем, что это не контракт на страдания, а самый смелый проект двоих, одиночество перестанет быть защитой. Истинный смысл брака вопреки сказкам «Диснея» — это не «жили долго и счастливо». Это добровольное ограничение собственного эгоизма ради проекта под названием «Мы». Именно так человек может показать свою уязвимость без страха, что его бросят, — резюмировала Миллер.

Ранее практикующий психолог Ольга Тетерина заявила что уважение личных границ — ключ к долгой гармонии в паре. По ее словам, идеальные отношения не возникают сами по себе, поскольку их создают двое взрослых людей, которые продолжают выбирать друг друга даже после завершения первой влюбленности.

Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Яна Стойкова
Я. Стойкова
