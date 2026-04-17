Психолог назвала плюсы и минусы тренда на одиночество

Тренд на осознанное одиночество помогает избежать токсичных отношений, заявила NEWS.ru психолог-сексолог Александра Миллер. В то же время, по ее словам, ссоры между партнерами неизбежны, но с ними можно научиться справляться, чтобы построить зрелый союз.

Мы наблюдаем не тренд на одиночество. Это тенденция к осознанности, плюс кризис института брака в его классическом виде. Предыдущие поколения женились не только по любви, но и по экономической необходимости. Она не работала — он кормилец. Он пил — она терпела ради жилплощади. А теперь женщина сама платит за ипотеку, а мужчина научился готовить и мыть за собой. Смысл терпеть абьюз или скуку? Люди перестали врать себе. Карьера и путешествия — это не замена любви. Когда человек счастлив один, он не прыгнет в первые попавшиеся токсичные отношения. И это огромный прогресс, — поделилась Миллер.

Она подчеркнула, что тенденция к одиночеству имеет свои недостатки, поскольку люди стали меньше вкладываться в разрешение конфликтов и при первых признаках дискомфорта предпочитают прощаться. Однако, по словам психолога, идеальный партнер — это скорее выдумка сценаристов сериалов. При этом, как отметила специалист, истинная близость возникает только после преодоления кризисных моментов, а не до них.

Не надо бороться с личным выбором. Следует учить людей качественной ссоре, эмоциональной уязвимости и различать страх одиночества и зрелое желание быть с другим. Пока мы пугаем штампом в паспорте, они выбирают свободу. Как только покажем, что это не контракт на страдания, а самый смелый проект двоих, одиночество перестанет быть защитой. Истинный смысл брака вопреки сказкам «Диснея» — это не «жили долго и счастливо». Это добровольное ограничение собственного эгоизма ради проекта под названием «Мы». Именно так человек может показать свою уязвимость без страха, что его бросят, — резюмировала Миллер.

Ранее практикующий психолог Ольга Тетерина заявила что уважение личных границ — ключ к долгой гармонии в паре. По ее словам, идеальные отношения не возникают сами по себе, поскольку их создают двое взрослых людей, которые продолжают выбирать друг друга даже после завершения первой влюбленности.