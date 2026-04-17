Овчинский: в Лефортово построили дом по реновации

В районе Лефортово построили новый жилой дом в рамках программы реновации, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский. Общая площадь новостройки составила более 19,5 тыс. квадратных метров. Дом возведен по адресу: Шепелюгинская улица, дом 14, где ранее располагался объект старого жилого фонда, расселенный по реновации.

Дом на Шепелюгинской улице стал одним из 14 объектов, утвержденных для реализации программы реновации в Лефортово. В монолитном двухсекционном доме переменной этажности 194 квартиры, три из них оборудованы для маломобильных граждан. На первом этаже спроектированы нежилые помещения для коммерческого использования, в них будут располагаться актуальные для жителей объекты инфраструктуры. Дом расположен недалеко от центра, в месте с хорошей транспортной доступностью: до станции метро «Авиамоторная» — около 15 минут пешком, — приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики города Москвы.

Пространства общего пользования на первом этаже сделаны с повышенным комфортом — светлые холлы, увеличенные дверные проемы, места для хранения колясок и велосипедов, комнаты консьержа и охраны, санузлы. Дом построен в рамках концепции безбарьерной среды: между улицей и входом не предусмотрены пороги. Входная группа с панорамным остеклением оборудована современными домофонами.

Придомовая территория облагорожена фонарями, зелеными растениями и удобными тротуарами. Во дворе есть детские и спортивные площадки, а для автомобилей выделена проезжая и парковочная зона в отдалении от прогулочных мест.

В 300 метрах от дома расположен торгово-развлекательный центр. За 10 минут можно дойти до архитектурно-паркового ансамбля Рогожской общины. Вблизи есть школы и другие образовательные учреждения.

Дом возведен из современных качественных материалов с высоким уровнем энергоэффективности. Светлая отделка придает дому легкость, а вставки графитового оттенка создают динамичный визуал.

С начала реализации программы реновации новоселье отпраздновали почти 85 тыс. московских семей. Мэр Москвы Сергей Собянин также объявил о включении еще пяти площадок в программу реновации. Вся информация о программе реновации представлена на портале mos.ru.

Ранее стало известно, что на улице Бутлерова, 12, будет возведен новый дом в рамках программы реновации. Для строительства уже выдан градостроительный план земельного участка (ГПЗУ). Новостройка расположится в пешей доступности от станции «Калужская» Калужско-Рижской линии.