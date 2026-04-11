Овчинский: на Бутлерова возведут дом по реновации

На улице Бутлерова, 12, будет возведен новый дом в рамках программы реновации, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский. Для строительства уже выдан градостроительный план земельного участка (ГПЗУ). Новостройка расположится в пешей доступности от станции «Калужская» Калужско-Рижской линии.

В Коньково по программе реновации появится многоквартирный жилой дом предельной площадью около 34 тыс. квадратных метров. Особый акцент будет сделан на качестве внутреннего пространства: жители получат светлые квартиры с функциональными планировками, просторные входные зоны с современными лифтовыми холлами, а также оборудованные помещения для хранения колясок и велосипедов. Прилегающая территория будет комплексно благоустроена. Основное внимание уделят безопасности, созданию безбарьерной среды и комфортного пространства для отдыха и повседневной активности жителей всех возрастов, — приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики города Москвы.

С начала реализации программы реновации новоселье отпраздновали почти 85 тыс. московских семей. Мэр Москвы Сергей Собянин также объявил о включении еще пяти площадок в программу реновации. Вся информация о программе реновации представлена на портале mos.ru.

Ранее стало известно, что в районе Перово для реализации программы реновации появятся четыре новостройки на месте снесенных зданий старого жилого фонда. Москвичи смогут переехать в новые дома с качественным техническим оснащением в районе и готовой инфраструктурой.