11 апреля 2026 в 13:17

Овчинский: на Бутлерова возведут дом по реновации

Владислав Овчинский Фото: Пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы
На улице Бутлерова, 12, будет возведен новый дом в рамках программы реновации, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский. Для строительства уже выдан градостроительный план земельного участка (ГПЗУ). Новостройка расположится в пешей доступности от станции «Калужская» Калужско-Рижской линии.

В Коньково по программе реновации появится многоквартирный жилой дом предельной площадью около 34 тыс. квадратных метров. Особый акцент будет сделан на качестве внутреннего пространства: жители получат светлые квартиры с функциональными планировками, просторные входные зоны с современными лифтовыми холлами, а также оборудованные помещения для хранения колясок и велосипедов. Прилегающая территория будет комплексно благоустроена. Основное внимание уделят безопасности, созданию безбарьерной среды и комфортного пространства для отдыха и повседневной активности жителей всех возрастов, — приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики города Москвы.

С начала реализации программы реновации новоселье отпраздновали почти 85 тыс. московских семей. Мэр Москвы Сергей Собянин также объявил о включении еще пяти площадок в программу реновации. Вся информация о программе реновации представлена на портале mos.ru.

Ранее стало известно, что в районе Перово для реализации программы реновации появятся четыре новостройки на месте снесенных зданий старого жилого фонда. Москвичи смогут переехать в новые дома с качественным техническим оснащением в районе и готовой инфраструктурой.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Зеленский согласился на пасхальное перемирие
Гладков рассказал о жертвах новой атаки ВСУ на Белгородскую область
«С полным недоверием»: глава МИД Ирана о предстоящих переговорах с США
Меладзе выставил на продажу шикарный особняк из-за каприза дочери
Стало известно, кто стал посредником в обмене пленными с Украиной
«Наследие не должно пропадать»: Цыганова вызвалась петь песни Пугачевой
Маньяк 14 лет уходил от правосудия на Алтае: что натворил, жуткое убийство
Появились новые подробности переговоров между США и Ираном
Надвигается майская жара, ждите ливни и грозы: погода в Москве в апреле
В Минобороны раскрыли, кого еще удалось вернуть в ходе обмена пленными
Американский самолет-разведчик замечен над Черным морем
Мошенники придумали новую схему обмана на доставке цветов
«Удивительно точно»: Любимова о влиянии космоса на культуру страны
Россия и Украина обменялись пленными в преддверии Пасхи
Сиделке по ошибке заплатили 1,4 млн рублей, а потом засудили
Появились первые кадры входа в атмосферу Земли, снятые изнутри Artemis II
В Афганистане задержали предполагаемого участника бойни в Герате
Спецкомиссия из Кабула займется делом о кровавой бойне в парке отдыха
Рассекречены показания о казни 8 тыс. узников концлагеря «Травники»
В Мексике ищут похищенную картелем 17-летнюю россиянку
Дальше
Самое популярное
Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Семья и жизнь

Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать

Убил учительницу и живет радостно: что грозит пермскому подростку и его родителям
Общество

Убил учительницу и живет радостно: что грозит пермскому подростку и его родителям

Растет во всех регионах России, цветет розовыми звездами с июня до августа: для сада и балкона
Общество

Растет во всех регионах России, цветет розовыми звездами с июня до августа: для сада и балкона

