В Иране оценили ущерб историческому наследию от бомбардировок США и Израиля Свыше 120 исторических памятников в Иране повреждены в результате авиаударов

Более 120 объектов культурного и исторического наследия пострадали в Иране в результате авиаударов, нанесенных Соединенными Штатами и Израилем, сообщил глава комитета по туризму и объектам культурного наследия муниципального совета Тегерана Ахмад Алави. По его словам, которые приводит агентство Mehr, в их числе — комплекс Голестан, внесенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

По последним данным, с начала этого навязанного вторжения более 120 зарегистрированных исторических памятников по всей стране были повреждены. 43 из них находятся в городе Тегеран, среди них также есть уникальный комплекс Голестан, внесенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО, — отметил Алави.

Ранее иранское Министерство культуры сообщило, что 108 исторических памятников в Иране оказались повреждены из-за атак США и Израиля. Подавляющее большинство разрушений зафиксировано в Тегеране, где пострадали 60 объектов культурного наследия.

Тем временем военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов заявил NEWS.ru, что Иран не намерен сдаваться в противостоянии с Израилем и США, несмотря на сложную ситуацию и точечные удары по руководству страны. По его словам, у Тегерана сохраняется мощный промышленный и военный потенциал, который позволяет продолжать борьбу на истощение.