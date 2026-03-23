Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
23 марта 2026 в 15:25

В Иране оценили ущерб историческому наследию от бомбардировок США и Израиля

Свыше 120 исторических памятников в Иране повреждены в результате авиаударов

Иран Иран Фото: Shadati/XinHua/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Более 120 объектов культурного и исторического наследия пострадали в Иране в результате авиаударов, нанесенных Соединенными Штатами и Израилем, сообщил глава комитета по туризму и объектам культурного наследия муниципального совета Тегерана Ахмад Алави. По его словам, которые приводит агентство Mehr, в их числе — комплекс Голестан, внесенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

По последним данным, с начала этого навязанного вторжения более 120 зарегистрированных исторических памятников по всей стране были повреждены. 43 из них находятся в городе Тегеран, среди них также есть уникальный комплекс Голестан, внесенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО, — отметил Алави.

Ранее иранское Министерство культуры сообщило, что 108 исторических памятников в Иране оказались повреждены из-за атак США и Израиля. Подавляющее большинство разрушений зафиксировано в Тегеране, где пострадали 60 объектов культурного наследия.

Тем временем военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов заявил NEWS.ru, что Иран не намерен сдаваться в противостоянии с Израилем и США, несмотря на сложную ситуацию и точечные удары по руководству страны. По его словам, у Тегерана сохраняется мощный промышленный и военный потенциал, который позволяет продолжать борьбу на истощение.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.