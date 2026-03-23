23 марта 2026 в 15:16

Раскрыто, как Трамп подставил себя словами о пятидневном перемирии с Ираном

Дубравский: слова Трампа о перемирии с Ираном подтвердили отсутствие стратегии

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
Слова президента США Дональда Трампа о намерении заключить с Ираном перемирие сроком всего на пять дней подтверждают отсутствие у Белого дома внятной стратегии по урегулированию ближневосточного конфликта, заявил NEWS.ru политолог-американист Павел Дубравский. По его словам, столь резкий формат высказываний лидера США демонстрирует, что Вашингтон не может объяснить ни причин эскалации, ни целей своего присутствия в регионе.

Сам формат, где Трамп резко говорит, что на пять дней он уходит в переговоры с Ираном, свидетельствует об отсутствии у американцев стратегии, которая показывала бы, как выходить из ближневосточного конфликта. И что самое главное, не отвечает на вопросы, почему США вообще ввязались в войну и что хотят в итоге получить. Учитывая, что промежуточные выборы [в конгресс] в этом году, эта война, конечно же, очень сильно ударила по рейтингу Трампа, который опять зафиксировал новый исторический антирекорд. Конечно, это бьет и по республиканской партии, которая «находится в заложниках» у главы Белого дома, — пояснил Дубравский.

Ранее Трамп сообщил о проведении продуктивных переговоров с Ираном, направленных на окончательное урегулирование конфликта на Ближнем Востоке. Он отметил конструктивный характер обсуждений.

США
Иран
Ближний Восток
Дональд Трамп
Дмитрий Бугров
Наталья Наволоцкая
