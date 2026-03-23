Молчание Европы об атаке на «Арктик Метагаз» делает Евросоюз соучастником в «бесчинствах киевского режима», заявил МИД России. Известно, что на газовоз в Средиземном море под российским флагом напали безэкипажные катеры и беспилотники.

Капитан «Арктик Метагаз» Андрей Зеленский ранее сообщил, что спасательная операция по эвакуации моряков с российского газовоза прошла на самом высоком уровне. По его словам, операция была организована спасательными службами Мальты, Ливии и в первую очередь России.

На борту принявшего их судна моряки чувствовали себя хорошо. Они уже вернулись в Мурманск. Двое пострадавших продолжают лечение в Москве.

До этого представитель итальянской службы гражданской обороны Пьерфранческо Демилито сообщил, что российский танкер «Арктик Метагаз» потерял управление и дрейфует в сторону ливийского берега. По словам чиновника, судно движется на юг под воздействием океанических течений.