Мощная бомба взорвалась на западе африканской страны Множество людей пострадало при взрыве бомбы на западе Нигерии

Множество людей пострадало при взрыве бомбы на западе Нигерии, сообщил телеканал Arise News. Теракт произошел в населенном пункте Воро, который в феврале этого года уже подвергался атаке.

На месте происшествия ведут поисково-спасательные работы. При этом официальные данные о числе пострадавших пока не опубликованы.

Ранее сообщалось, что в результате взрывов, устроенных террористами на северо-востоке Нигерии, погибли 23 человека, еще 108 получили ранения. Инциденты произошли в нескольких местах.

До этого стало известно, что в Нигерии при нападении экстремистов в начале марта были убиты члены общины Патриаршего экзархата Африки Русской православной церкви. Прежде таких случаев не было, погибшие — первые африканские прихожане РПЦ, убитые за веру.

В свою очередь заместитель председателя Всемирного русского народного собора, депутат Брянской областной думы Михаил Иванов призвал международные организации и правительства стран мира осудить убийство прихожан РПЦ в африканской стране. Он считает, что это преступление является прямым вызовом всей христианской цивилизации.