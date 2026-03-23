23 марта 2026 в 16:38

Мощная бомба взорвалась на западе африканской страны

Множество людей пострадало при взрыве бомбы на западе Нигерии

Фото: Emma Houston/XinHua/Global Look Press
Множество людей пострадало при взрыве бомбы на западе Нигерии, сообщил телеканал Arise News. Теракт произошел в населенном пункте Воро, который в феврале этого года уже подвергался атаке.

На месте происшествия ведут поисково-спасательные работы. При этом официальные данные о числе пострадавших пока не опубликованы.

Ранее сообщалось, что в результате взрывов, устроенных террористами на северо-востоке Нигерии, погибли 23 человека, еще 108 получили ранения. Инциденты произошли в нескольких местах.

До этого стало известно, что в Нигерии при нападении экстремистов в начале марта были убиты члены общины Патриаршего экзархата Африки Русской православной церкви. Прежде таких случаев не было, погибшие — первые африканские прихожане РПЦ, убитые за веру.

В свою очередь заместитель председателя Всемирного русского народного собора, депутат Брянской областной думы Михаил Иванов призвал международные организации и правительства стран мира осудить убийство прихожан РПЦ в африканской стране. Он считает, что это преступление является прямым вызовом всей христианской цивилизации.

