23 марта 2026 в 16:12

Санду раскрыла, откуда незаконное оружие массово попадает в Молдавию

Санду назвала Украину источником попадания незаконного оружия в Молдавию

Майя Санду Фото: Kira Hofmann/imago-images.de/Global Look Press
Незаконное оружие попадает в Молдавию из Украины, заявила журналистам президент республики Майя Санду. Она считает, что риски в связи с продолжающимся конфликтом могут возрасти. Глава государства подчеркнула, что Кишиневу нужны крупные инвестиции в оборудование для защиты от контрабанды, передает РИА Новости.

По контрабанде оружия источником является конфликт на Украине, — сказала Санду.

Ранее депутат Госдумы председатель совета АНО «Евразия» Алена Аршинова заявила, что Санду в самом начале СВО совместно с украинским коллегой Владимиром Зеленским разработала план захвата Приднестровья. По ее словам, молдавский лидер уже создала в республике тыловой плацдарм для ВСУ.

До этого Аршинова выразила мнение, что выдвижение Санду на Нобелевскую премию станет ошибкой, поскольку она повторяет путь Зеленского от русофобии и фашизации к конфликту с Россией. Она добавила, что Санду, стоящая на «передовой линии борьбы против демократии», преуспела в подавлении оппозиции, закрытии свободных СМИ и фальсификации выборов.

