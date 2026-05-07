В Молдавии представители оппозиционных партий покинули заседание парламента, сообщило РИА Новости. Инцидент произошел из-за того, что спикер Игорь Гросу отключил микрофон одному из депутатов, который назвал членов правящей партии «полезными идиотами». Это случилось во время обсуждения проекта нового Кодекса об организации законодательного органа.

Поведение депутатов партии власти больше походит на действия полезных идиотов, которые просто послушно поднимают руки, — сказал парламентарий.

Ранее власти Гагаузской автономии официально отменили выборы в Народное собрание (парламент), которые были назначены на 21 июня. Вице-председатель парламента Георгий Лейчу рассказал, что решение связано с невозможностью подготовиться к голосованию из-за систематических препятствий со стороны центральных властей Молдавии.

До этого пресс-служба оппозиционной партии «Гражданский конгресс» сообщила, что заявление молдавского президента Майи Санду о вхождении республики в состав Румынии можно считать госизменой. Там отметили, что уничтожение страны не может быть способом евроинтеграции.