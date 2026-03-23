Трамп проиграл в Иране? Зачем США «перемирие» на самом деле: все версии

Президент США Дональд Трамп заявил о приостановке ударов по целям в Иране в результате переговоров. В Тегеране ответили, что контактов с Вашингтоном не было. Что известно, зачем Трампу понадобилось «перемирие» на самом деле, он проиграл в Иране?

Что Трамп сказал о переговорах с Ираном, остановка ударов

«С удовольствием сообщаю, что США и Иран в течение последних двух дней провели очень хорошие и продуктивные переговоры относительно полного и всестороннего урегулирования наших военных действий на Ближнем Востоке», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

По словам главы Белого дома, контакты были глубокими и конструктивными; переговоры продолжатся в течение этой недели.

«Я поручил Министерству обороны отложить любые военные удары по иранским электростанциям и энергетической инфраструктуре на пять дней, при условии успешного завершения текущих встреч и обсуждений», — добавил Трамп.

22 марта Трамп выдвинул ультиматум Ирану: если Ормузский пролив не откроют в течение 48 часов, США уничтожат электростанции страны. Иран в ответ на это пообещал ударить по всем объектам энергетической и информационной инфраструктуры Штатов в регионе.

Иран перекрыл Ормузский пролив после 28 февраля, когда США и Израиль начали наносить удары по Исламской Республике. Это спровоцировало скачок цен на энергоресурсы по всему миру.

Зачем Трампу «перемирие» на самом деле? Реакция Ирана

Комментируя слова Трампа о переговорах и приостановке ударов, президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран не контактирует с Вашингтоном. «Высказывания президента США звучат в контексте попыток снизить цены на энергоносители и выиграть время для реализации своих военных планов», — считает Пезешкиан.

Он добавил, что в последние дни Тегеран ведет переговоры только со странами Ближнего Востока, в частности с Оманом, чтобы обеспечить координацию и проход кораблей через Ормузский пролив. «Эти контакты являются открытыми, никаких секретных переговоров между Тегераном и Вашингтоном не ведется», — подчеркнул президент Исламской Республики.

Корпус стражей Исламской революции заявил, что переговоров с США не было и не будет. При таком способе ведения Штатами «психологической войны» Ормузский пролив не вернется к довоенному состоянию и не произойдет затишья на энергетических рынках, считают в КСИР. Слова Трампа рассматривают там как «отступление», которое происходит, потому что угрозы Ирана ответить на удары США по критически важной инфраструктуре «заслуживают доверия».

По каким еще причинам Трамп мог «пойти на попятную»

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков считает, что за приостановкой ударов по Ирану может скрываться попытка сбить цены на нефть.

Пушков напомнил, что ранее Трамп утверждал, будто у Ирана «ничего не осталось» — ни руководства, ни флота, ни ракет. На этом фоне, отметил сенатор, начало переговоров с практически «уничтоженной», по словам самого Трампа, страной выглядит как «удивительный вольтфас».

Такое противоречие может свидетельствовать лишь об одном: война против Ирана оказалась для США далеко не такой успешной, как ее представляли, отметил Пушков.

Политолог-американист Павел Дубравский заявил NEWS.ru, что заявления Трампа вряд ли приведут к полному завершению конфликта на Ближнем Востоке. Он напомнил, что президент США часто демонстрирует непоследовательность в своих высказываниях.

«Это только слова Дональда Трампа. Более того, написанные в формате твита. Завтра он может спокойно сказать: „Давайте ударим“», — сказал Дубравский.

Некоторые пользователи Сети с иронией отреагировали на резкий «разворот» Трампа по Ирану: «Сбежал, поджав хвост!» Другие усмотрели в действиях главы Белого дома скрытые мотивы, усомнившись, что это могла быть лишь позорная капитуляция: «Налицо хитрая разыгровка... Или обычная „биполярка“ Трампа».

