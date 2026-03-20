20 марта 2026 в 16:07

В Италии сообщили, куда дрейфует российский газовоз Arctic Metagaz

Газовоз Arctic Metagaz дрейфует к Ливии под воздействием морских течений

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Российский газовоз Arctic Metagaz потерял управление и дрейфует в сторону Ливии, сообщил представитель службы гражданской обороны Италии Пьерфранческо Демилито. Как передает РИА Новости, на пресс-конференции он отметил, что судно движется на юг под воздействием морских течений.

Судно находится без управления, и под влиянием морских течений дрейфует на юг в направлении Ливии. В настоящий момент оно находится в 41 морской миле от территориальных вод Ливии в зоне ответственности Search and Rescue (поиска и спасения, — NEWS.ru), и еще в 12 морских милях от побережья, — проинформировал Демилито.

Ранее сообщалось, что экипаж российского газовоза Arctic Metagaz, который в свое время подвергся атаке беспилотников, вернулся в Мурманск. Моряки прибыли вместе с капитаном Андреем Зеленским и в пятницу, 20 марта, встретились с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом в Центре управления регионом. На встрече присутствовали 28 членов экипажа.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ее ведомство рассматривает атаку на гражданское коммерческое судно Arctic Metagaz в Средиземном море как террористический акт и военное преступление. Она добавила, что ни одна из стран Евросоюза не выступила с осуждением произошедшего, несмотря на близость инцидента к их территории.

