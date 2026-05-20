Думал, манка только для каши в детском саду. Потом попробовал этот итальянский пирог и обалдел

Никогда не думал, что манка способна на такое. Этот неаполитанский пирог — чистый восторг.

Ингредиенты

Манная крупа — 120 г, молоко — 500 мл, рикотта — 250 г, сахар — 100 г, яйца — 3 шт, сливочное масло — 50 г, лимон — 1 шт, корица — 1 ч. л., ванильный сахар — 10 г.

Как готовлю

Сначала варю манную кашу на молоке: довожу до кипения, всыпаю крупу и мешаю 2–3 минуты. Снимаю с огня, кидаю масло, сахар и ваниль. Даю чуть остыть.

По одному вбиваю яйца миксером, затем добавляю рикотту, лимонную цедру и корицу. Выливаю тесто в форму, застеленную пергаментом, и пеку 35 минут при 180 градусах. Подаю теплым — он нежный, с легкой творожной кислинкой и лимонным ароматом. Идеальный завтрак.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Я всегда думал, что манка — это пережиток детсадовского прошлого, пока не смешал ее с рикоттой. Это оказалось гениально! Внутри — невероятная кремовая серединка, а сверху — тонкая карамельная корочка. Секрет в том, чтобы дать пирогу постоять после выпечки хотя бы час — тогда он станет идеально плотным, но не сухим. Хранится в холодильнике два дня и становится только вкуснее.